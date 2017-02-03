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«الإصلاح الزراعي»: نسعى لتوفير السلع بدون وسطاء.. وسيارات متنقلة لتوزيع «البيض»
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

«الإصلاح الزراعي»: نسعى لتوفير السلع بدون وسطاء.. وسيارات متنقلة لتوزيع «البيض»

الجمعة، 3 فبراير 2017 10:23 ص
محيط - خالد الريس

أكد مجدي الشراكي رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعي، أنه تم توزيع سيارات لتوفير البيض للمواطنين بدون وسيط بالمناطق السكنية الكبيرة، مشيرا إلى أن الوسيط قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار كرتونة البيض 5 جنيه عن سعره بالبورصة اليومية.
وأوضح الشراكي من خلال مداخلة هاتفية على قناة “اكسترا نيوز” الفضائية اليوم الجمعة، أن الجمعية قادرة على توفير 15 مليون “بيضة” في الشهر، موضحا أن الجمعية تسعى لطرح جميع السلع من المنتج للمستهلك بدون وسيط لتخفيف الاعباء على المواطنين.
وأعلن أن الجمعية تبيع كرتونة البيض بسعر 32,5 جنيه، متوقعا أن ينخفض السعر يوم الأحد القادم إلى 32 جنيه لأن السعر متحرك بشكل يومي.
وأعرب عن تمنياته في أن يتم تطبيق عرض المنتج بدون وسيط مع الخضروات أيضا، مشيرا إلى ارتفاع سعر الخضروات إلى 400 % بسبب الوسطاء.

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