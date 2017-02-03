أثار تسريب موازنة مجلس النواب، غضبًا شديدًا بين رئيس وأعضاء المجلس، وأعلن الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أن تسريب تفاصيل الحساب الختامي للموازنة العامة للمجلس قبل مناقشتها فى المجلس جريمة تستوجب المحاسبة، قائلًا: “هذه جريمة أمن دولة”.

وأضاف “عبدالعال” في كلمته خلال الجلسة العامة للمجلس، أمس، “تفصيلات قانون العقوبات واضحة فى معاقبة ومحاسبة كل من سرب معلومة بحكم وظيفته، وإذا أُجبرت على هذا الطريق حفاظًا على هذا البرلمان، فلن أتردد لحظة فى اتخاذ كل الإجراءات التأديبية والجنائية، وهذا ما يلزم به الدستور والقانون”.

الإعلامي أسامة كمال، كشف عن أن رئيس مجلس النواب، علي عبدالعال، قرر إحالة موظفي لجنة الخطة والموازنة إلى التحقيق، على خليفة تسريب ميزانية المجلس والحساب الختامي لميزانية 2015-2016 لعدد من الأعضاء من الخارج ومن ثم نشرها في وسائل الإعلام.