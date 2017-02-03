أردوغان يتصدى لـ«هجوم» ميركل على الإسلام: لن أسمح بذلكالجمعة، 3 فبراير 2017 10:13 ص
انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان استخدام المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تعبير “الإرهاب الإسلامي”، قائلا إن “العبارة غير صحيحة وتحزن المسلمين”.
وبعد مباحثات ثنائية، تحدثت ميركل عن ضرورة تعاون ألمانيا وتركيا في الحرب على الإرهاب بما في ذلك “الإرهاب الإسلامي” وحزب العمال الكردستاني.
وقالت ميركل، في مؤتمر صحفي مع أردوغان: “تحدثنا بالتفصيل عن قضية التصدي للإرهاب الإسلامي، وضد كل صورة من صور الإرهاب، وأيضا إرهاب حزب العمال الكردستاني”.
وأضافت: “اتفقنا أننا نريد أن نتعاون، فنحن جميعا متأثرون بذلك. اتفقنا على التعامل الوثيق في المستقبل”.
وكان أردوغان واجم الوجه بينما تحدثت ميركل.
ورد أردوغان على ميركل قائلا إن “هذا التعبير غير صحيح لأن الإسلام والإرهاب لا يمكن ربطهما ببعضهما البعض”.
وأكد أنه “أمر يشعر بالحزن” أن يستخدم هذا التعبير بسبب جرائم ما يعرف بتنظيم “داعش”، وأضاف: “نرجو عدم استخدام هذا التعبير. وفي حال استخدامه يجب أن نقف ضده.. كرئيس مسلم، لا يمكنني بصفة شخصية قبول ذلك”.
كذلك شددت المستشارة الألمانية على ضرورة أن تضمن التعديلات الدستورية التي اقترحها الحزب الحاكم في تركيا حرية التعبير وحرية وسائل الإعلام.
إلا أن اردوغان قال إن تلك الحريات ليست عرضة للخطر.
وتعد هذه هي زيارة ميركل الأولى إلى تركيا منذ المحاولة الانقلابية الفاشلة التي شهدتها في يوليو الماضي.
وانتقد البعض في ألمانيا زيارة ميركل لتركيا، معربين عن قلقهم من أن تعمل على تقنين ما يصفونه بتنامي النزعة الاستبدادية للحكومة التركية.
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