ننشر أسماء ضحايا حادث «أتوبيس الزعفرانة»الجمعة، 3 فبراير 2017 10:08 ص
تنشر شبكة الإعلام العربية “محيط”، أسماء ضحايا حادث انقلاب أتوبيس الزعفرانة، والذى تسبب فى وفاة سيدة، وإصابة 42 شخصاً، بالكيلو 20 طريق الزعفرانة غارب، وتم نقلهم لمستشفى غارب المركزى.
وأسفر الحادث عن إصابة: اريج خالد رمضان 7 سنين القاهرة، انجى خالد رمضان 18 سنة القاهرة، أميرة خالد رمضان 27 سنة القاهرة، محمد أحمد محمود 19 سنة، القاهرة، أحمد محمد محمود 49 سنة القاهرة، أمنية اشرف محمد 18 سنة القاهرة، أفتان أشرف بيومى 16 سنة القاهرة، رحاب أحمد على 25 سنة، الجيزة، حنان بدوى محمد 38 سنة القاهرة ، يارا حسين الدين حمدى 6 سنين جاسين عبد الحميد سنتين، جنا أحمد زكى 10 سنين ، عزة أحمد عبد الهادى 52 سنة، أسماء حسين حسن 26 سنة ، صلاح فتحى الوكيل 28 سنة القليوبية، محمد أحمد على 28 سنة قليوبية، عاطف محمد أحمد 52 سنة، نوره فتحى الوكيل 25 سنة .
كما أصيب: حسان يزيد 50 سنة، وأشرف محمد حسن 51 سنة، أحمد ذكى جمعة 40 سنة، أسماء عبد التواب محمد 27 سنة،عبد الكريم أنور السيد 56 سنة، سميحة عبد الكريم عبد الغنى 52 سنة ، ياسين عبد الكريم أنور 20 سنة، نورهان عبد الكريم أنور 18 سنة، أحمد فتح الله 37 سنة، محمد أشرف محمد 13 سنة، ادم أحمد فتح الله 3 سنوات، عمرو عبد الكريم انور 18سنة .
وأصيب خالد رمضان هيكل 53 سنة، وأمانى أحمد فتح الله 25 سنة، ياسين أحمد زكى 6 سنين ، جنا أحمد زكى 10 سنين، أسراء أشرف بيومى 17 سنة، انجى اشرف بيومى 22 سنة، وأشرف بيومى احمد 54 سنة، أشرقت أشرف 17 سنة، نادية شهاب عبد الفتاح 18 سنة، شهاب عبد الفتاح عفيفى 50 سنة، يوسف حسام الدين 11 سنة .
والمتوفية الوحيدة فى الحادثة تدعى نيفين محمد محمد، 50 سنة مقيمة القاهرة ، حيث تم نقل الجثة والمصابين لمستشفى غارب المركزى، وتم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
كان الدكتور بدوى سعيد مدير مرفق إسعاف البحر الأحمر، قد تلقى بلاغا يفيد انقلاب أتوبيس، بالكيلو 20 طريق الزعفرانة غارب، وعلى الفور تم الدفع بـ 20 سيارة إسعاف لنقل المصابين، وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع سيدة، حيث توفيت قبل وصولها للمستشفى، وإصابة 42 شخصا بينهم أطفال.
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