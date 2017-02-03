أعلنت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، أن حملة الكشف عن تعاطى المخدرات، بين معاونى الخدمات والعمال بالمدارس تواصل عملها، وذلك بالتنسيق مع وزارتى التربية والتعليم والصحة، للتأكد من عدم تعاطى العمال المواد المخدرة.

وأضافت “غادة والى” فى تصريحات اليوم، أنه تم الكشف على 947 عامل ومعاونى الخدمات بالمدارس فى محافظتى القاهرة والجيزة خلال أول أسبوع للحملة، وتبين تعاطى 79 حالة للمخدرات بنسبة 8.3% ، منهم 45 حالة تعاطى للترامادول و18 حالة تعاطى لمخدر الحشيش و14 حالة تعاطى متعدد ” ترمادول وحشيش ” وحالة تعاطى لمخدر الهيروين، وحالة تعاطى “هيروين وحشيش”.

وأوضحت وزيرة التضامن، أنه يتم توفير الكواشف لتكثيف الحملات الخاصة للكشف على العمال ومعاونى الخدمة بالمدارس، للتأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة، لافتة إلى أن من يثبت تعاطيه للمخدرات، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده من جانب الإدارات التعليمية، حيث تصل الجزاءات إلى الإيقاف والفصل من العمل، وفقا لقانون الخدمة المدنية، لافتة إلى استمرار الحملات لحماية الطلاب من أى مشاكل تتعلق بتعاطى عمال المدارس للمخدرات مثل التحرش.

جديد بالذكر، أن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى التابع لوزيرة التضامن، يقوم أيضاً بتوفير الكواشف لتكثيف حملات، للكشف عن تعاطى المواد المخدرة بين سائقى الطرق السريعة، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، بجانب استمرار حملات الكشف على سائقى الأتوبيسات المدرسية التى حققت نجاحا كبيرا خلال الفترة الماضية .