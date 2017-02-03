وزير النقل يشرف على تغيير الخط الرئيسي لمياه الشرب بالجيزة

أكد اللواء محمد كمال الدالي محافظ الجيزة أنه تم الاستعانة بإمكانيات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة وشركة مياه الشرب بالجيزة وفنين الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لإتمام تغيير تحويل الخط الرئيسى لمياه الشرب بالجيزة بالموقع بشارع الحجاز بالمهندسين.

وأضاف أن الدكتور جلال السعيد وزير النقل والدكتور ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي موجودان حتى الآن للإشراف على الأعمال.

وأشار إلى أن شركة مختار إبراهيم لم تتمكن من تحويل مسار الخط، مما تسبب في عدم توصيل المياه حتي الآن إلي المنازل.