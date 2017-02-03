فيما يلى متوسط أسعار الأسمنت اليوم الجمعة، حيث سجل أسمنت المسلح، 700 جنيهًا في الطن، في حين سجل أسمنت النصر 685 جنيهًا للطن، وسجل أسمنت التعمير 695 جنيهًا في الطن، وسجل أسمنت المخصوص 700 جنيهًا في الطن.

بينما سجل أسمنت السويدي 700 حنيهًا في الطن، وأسمنت العريش سجل 705 جنيهًا للطن، وسجل أسمنت السويس 720 جنيهًا في الطن، وسجل أسمنت طرة 720 جنيهًا، كما سجل أسمنت مصر بين سويف 755 جنيهًا في الطن، وسجل أسمنت جنوب الوادي 685 جنيهًا في الطن.

فيما تراوحت أسعار الأسمنت الأبيض، بين 1510 - 1580 جنيهًا للطن، بينما تبدء أسعار الأسمنت المقاوم من 790 - 835 جنيها للطن في المتوسط، في حين تراوحت أسعار الأسمنت المخلوط بين 695 - 700 جنيهًا.

وشهدت أسعار الأسمنت تذبذب، نتيجة لقرار محافظ البنك المركزي، بتعويم قيمة الجنيه تعويمًا كاملًا وفق آليات العرض والطلب، بقيمة 48%.

