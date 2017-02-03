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عودة المياه إلى كافة مناطق «الجيزة» خلال 4 ساعات
المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى

عودة المياه إلى كافة مناطق «الجيزة» خلال 4 ساعات

الجمعة، 3 فبراير 2017 09:32 ص

قال المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، إن انقطاع مياه الشرب عن العديد من مناطق الجيزة والعطل الذى أصاب محطات المياه كان بسبب تحويل أحد خطوط المياه التى كانت تعترض مسار تنفيذ الخط الجديد لمترو الانفاق فى محافظة الجيزة.

وأضاف “رسلان” فى مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح أون” على قناة “أون لايف”، أن أكثر من 15 منطقة تعرضت لانقطاع المياه فى محافظة الجيزة، مشيرًا إلى أن المياه بدأت فى العودة تدريجيًا للمناطق المتضررة من الساعة السابعة والنصف صباحًا، وأن المياه ستصل لجميع المناطق في مدة من 3 إلى 4 ساعات.

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