تعرف على أسعار الحديد اليوم الجمعة

فيما يلي متوسط أسعار الحديد اليوم الجععة، في الأسواق، حيث سجل حديد “عز” 9250 جنيهًا للطن، وسجل سعر حديد “بشاي” 9100 جنيهًا للطن، وسجل سعر حديد “المراكبي” 9050 جنيهًا للطن.

بينما سجل حديد المصريين 9125 جنيه للطن، والمعادي جنيه للطن 9000 جنيه، وحديد العتال 9050 جنيه للطن، وعطية 9150 جنيه للطن، والكومي 9100 جنيه للطن، وسجل حديد الجارحي 9150 جنيه.

فيما سجل حديد “الجيوشي للصلب” 9050 جنيه للطن، كما سجل سعر “السويس للصلب” 9150 جنيه للطن، و”مصر ستيل” سجلت سعر 9000 جنيه للطن للبيع.

كما سجل “حديد سرحان” سعر 8950 جنيه للطن، وحديد “عياد” سجل سعر 9025 جنيه، في حين سجل حديد “العشري” سعر 9000 جنيه للطن.