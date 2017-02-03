قام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بزيارة مفاجأة إلى الكلية الحربية، اليوم الجمعة.

وشارك الرئيس السيسي، طلبة الكلية، في تدريباتهم، فجر اليوم.

وسنوافيكم بالتفاصيل..