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السيسي يشارك في «تدريبات» طلاب الكلية الحربية
الرئيس عبدالفتاح السيسي‎

السيسي يشارك في «تدريبات» طلاب الكلية الحربية

الجمعة، 3 فبراير 2017 09:28 ص

قام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بزيارة مفاجأة إلى الكلية الحربية، اليوم  الجمعة.

وشارك الرئيس السيسي، طلبة الكلية، في تدريباتهم، فجر اليوم.

وسنوافيكم بالتفاصيل..

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