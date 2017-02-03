مسنة هندية تلتمس من رئيس الوزراء عدم ترحيلها لأمريكا

تقاوم عجوز تسعينية هندية، تحمل الجنسية الأمريكية، ترحيلها إلى الولايات المتحدة، وتقول إنها ترغب في قضاء السنوات الأخيرة في عمرها في وطنها الأم.

وذكرت صحيفة «تايمز أوف إنديا»، اليوم أن العجوز المريضة كانتابن شاه (90 عاما) ،التي تقضي معظم وقتها على سرير في منزل أكبر أبنائها بمنطقة بالدي في مدينة أحمد أباد بسبب تقدمها في السن، قد كتبت خطابا لرئيس الوزراء ناريندرا مودي لتلتمس منه منع ترحيلها بالقوة إلى الولايات المتحدة.

وقد اكدت شاه في خطابها:لقد ولدت في الهند وقضيت حياتي بالكامل في أحمد أباد.. انتقلت إلى الولايات المتحدة مع ابني الأصغر، وبناء على إصرار منه حصلت على الجنسية الأمريكية.. ولسوء الحظ ولسبب يتعلق به أعادني ابني إلى الهند دون أن يتأكد حتى من سريان التأشيرة».

وأضافت:«الآن، أعيش في بلدي مع ابني الأكبر، وتم منحي تأشيرة مدتها 72 ساعة حسب النظام المتبع.. وأرسلت شكاوى لوزيرة الشؤون الخارجية سوشما سواراج ووزير الداخلية راجناث سينج من أجل بقائي في الهند.. ساعدوني لأنني لست في وضع يسمح بعودتي إلى الولايات المتحدة، والإقامة مع ابني الأصغر».

وصلت كانتابن إلى أحمد أباد في 16 نوفمبر 2016 بتأشيرة غير سارية بعد أن أرسلها ابنها الأصغر الذي يدير فندقا صغيرا بولاية أوكلاهوما.

وكانت العجوز لديها تأشيرة زيارة مدتها خمسة أعوام ولكنها انتهت في 15 أغسطس 2016.

وتم منح كانتابن تأشيرة مدتها 72 ساعة لتعد إجراءات العودة إلى الولايات المتحدة.

وتم رفض جميع الالتماسات التي قدمتها للسلطات السياسية والإدارية في وزارتي الداخلية والشؤون الخارجية لقضاء بقية حياتها في الهند.