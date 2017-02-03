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بالفيديو.. حريق ضخم في ولاية «فرجينيا» الأمريكية
حريق تشيلي

بالفيديو.. حريق ضخم في ولاية «فرجينيا» الأمريكية

الجمعة، 3 فبراير 2017 09:08 ص

اندلع حريق ضخم بأحد المراكز الصناعية فى ولاية فرجينيا الأمريكية، حسبما أفادت قناة إكسترا نيوز فى خبر عاجل.



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