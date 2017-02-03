أديبة جزائرية: الدول العربية لم تستفد من تجربتنا مع الإرهاب

قالت الدكتورة ندى مهري الأديبة الجزائرية ومديرة الإعلام بمنظمة المرأة العربية إن تجربة الجزائر مع الإرهاب، التي وقعت خلال القرن الماضي هي التجربة الأولى في الوطن ...