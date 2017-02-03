برلماني مهاجماً «نوال السعداوي»: «اتقي الله في شباب مصر»الجمعة، 3 فبراير 2017 08:57 ص
رفض عمرو حمروش، أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، مقترح الدكتورة نوال السعداوي بتدريس مادة الفلسفة بدلاً من التربية الدينية في المدارس.
وقال حمروش، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد موسى ببرنامج “خط أحمر”، المذاع عبر فضائية “الحدث اليوم”، “الاقتراح مرفوض شكلا وموضوعا ولا يمكن القبول به”، موضحا أن تدريس التربية الدينية الإسلامية أو المسيحية في المدارس يغرس القيم والأخلاق والعادات والصفات النبيلة لدى الأطفال.
وأضاف أن الأديان السماوية كلها تحض على الفضيلة والسماحة وتدريسها بالمدارس أمر حيوى وضرورى، لذا فإن هذا الاقتراح مرفوض تماماً.
ووجه حمروش، رسالة إلى “نوال السعداوي” قائلاً: “اتقي الله في مصر وشباب مصر”.
-
قرينة رئيس لاتفيا السابق تزور متحف قصر محمد على بالمنيل
استقبل متحف قصر محمد على بالمنيل قرينة رئيس دولة لاتفيا السابق وسفيرة دولة لاتفيا بالقاهرة ، حيث أعربا عن انبهارهما بما شاهدوه من روعة وجمال القصر وتفرد عمارته. ...Tue, 17 Jan 2017 11:00:12 GMT
-
يمنيون يردون على ترامب بإغلاق مئات المطاعم في نيويورك
أغلقت مئات المحال والمتاجر والمطاعم المملوكة لأمريكيين من أصل يمني في نيويورك أبوابها لساعات، الخميس، فيما يقول منظمون إنه احتجاج على سياسات الرئيس الأميركي ...Fri, 03 Feb 2017 06:16:28 GMT
-
كيف تخدع «المكتبات الشيعية» أجهزة الدولة؟!
قال الدكتور سمير صبري، المحامي بالنقض والدستورية العليا، إنه تقدم ببلاغ عاجل لنيابة أمن الدولة العليا ضد المسؤولين في معرض القاهرة الدولي للكتاب بسبب انتشار الكتب ...Fri, 03 Feb 2017 06:08:44 GMT
-
أديبة جزائرية: الدول العربية لم تستفد من تجربتنا مع الإرهاب
قالت الدكتورة ندى مهري الأديبة الجزائرية ومديرة الإعلام بمنظمة المرأة العربية إن تجربة الجزائر مع الإرهاب، التي وقعت خلال القرن الماضي هي التجربة الأولى في الوطن ...Fri, 03 Feb 2017 06:21:08 GMT
-
برلمانية تعترض على «قانون التجار».. وتوجه رسالة للسيسي
رفضت ثريا الشيخ، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، وصول هامش الربح إلى 50% وفقا لمشروع القانون المقدم إلى البرلمان. وطالبت “ثريا”، خلال مداخلة هاتفية مع ...Fri, 03 Feb 2017 07:02:38 GMT
-
ترامب يدافع عن "مكالمات هاتفية فظة" مع قادة العالمFri, 03 Feb 2017 06:16:28 GMT
-
سوزوكي تطرح موديل "بالينو" فى مصر
أعلنت سوزوكي مؤخرًا عن طرح موديل بالينو الجديد في السوق المصري فئة واحدة هاتشباك بتصميم مميز أنيق بنكهة ايطالية آسيوية، ويبلغ سعر السيارة الجديدة 356.900 جنيه. وتأتى ...Thu, 02 Feb 2017 22:31:45 GMT
-
عمر جابر: حلم البطولة يقترب.. ونتمنى النهاية السعيدة يوم الأحد
أعرب عمر جابر لاعب منتخب مصر لكرة القدم، وفريق بازل السويسري، عن سعادته بتأهل منتخب مصر للمباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2017 بالجابون. وتأهل منتخب مصر ...Thu, 02 Feb 2017 22:06:58 GMT
-
ضبط 5.1 مليون لتر بنزين ويولار و456 اسطوانة غاز مهربة
واصل ضباط الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بوزارة الداخلية، بالاشتراك والتنسيق مع إدارات التموين بمديريات الأمن، شن حملاتهم التفتيشية الموسعة؛ ...Thu, 02 Feb 2017 14:38:13 GMT