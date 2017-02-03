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برلماني مهاجماً «نوال السعداوي»: «اتقي الله في شباب مصر»
الدكتور عمرو حمروش أمين سر لجنة الشئون الدينية بالبرلمان‎

برلماني مهاجماً «نوال السعداوي»: «اتقي الله في شباب مصر»

الجمعة، 3 فبراير 2017 08:57 ص

رفض عمرو حمروش، أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، مقترح الدكتورة نوال السعداوي بتدريس مادة الفلسفة بدلاً من التربية الدينية في المدارس.

وقال حمروش، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد موسى ببرنامج “خط أحمر”، المذاع عبر فضائية “الحدث اليوم”، “الاقتراح مرفوض شكلا وموضوعا ولا يمكن القبول به”، موضحا أن تدريس التربية الدينية الإسلامية أو المسيحية في المدارس يغرس القيم والأخلاق والعادات والصفات النبيلة لدى الأطفال.
وأضاف أن الأديان السماوية كلها تحض على الفضيلة والسماحة وتدريسها بالمدارس أمر حيوى وضرورى، لذا فإن هذا الاقتراح مرفوض تماماً.

ووجه حمروش، رسالة إلى “نوال السعداوي” قائلاً: “اتقي الله في مصر وشباب مصر”.

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