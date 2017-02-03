رفضت ثريا الشيخ، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، وصول هامش الربح إلى 50% وفقا لمشروع القانون المقدم إلى البرلمان.

وطالبت “ثريا”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد موسى ببرنامج “خط أحمر” المذاع عبر فضائية “الحدث اليوم”، ألا يتجاوز هامش الربح للتجار 25% بحد أقصى وأن يبدأ من 10% فقط.

وأوضحت أن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وضبط أسعار السلع فى السوق المحلية، كلها أمور لن تتأتى إلا بتوفير السلع.

ولفتت “الشيخ” إلى أن زيادة المعروض من كل السلع هو السبيل الأوحد لضبط الأسعار، مناشدة رئيس الجمهورية التدخل لضبط الاسعار وحماية المواطنين من جشع التجار.