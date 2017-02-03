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الجمعة 3 فبراير 2017 08:55 صباحاً
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برلمانية تعترض على «قانون التجار».. وتوجه رسالة للسيسي
النائبة البرلمانية ثريا الشيخ

برلمانية تعترض على «قانون التجار».. وتوجه رسالة للسيسي

الجمعة، 3 فبراير 2017 08:51 ص

رفضت ثريا الشيخ، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، وصول هامش الربح إلى 50% وفقا لمشروع القانون المقدم إلى البرلمان.
وطالبت “ثريا”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد موسى ببرنامج “خط أحمر” المذاع عبر فضائية “الحدث اليوم”، ألا يتجاوز هامش الربح للتجار 25% بحد أقصى وأن يبدأ من 10% فقط.

وأوضحت أن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وضبط أسعار السلع فى السوق المحلية، كلها أمور لن تتأتى إلا بتوفير السلع.
ولفتت “الشيخ” إلى أن زيادة المعروض من كل السلع هو السبيل الأوحد لضبط الأسعار، مناشدة رئيس الجمهورية التدخل لضبط الاسعار وحماية المواطنين من جشع التجار.

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