270 ألف دولار غرامة على سيدة قامت بالتدخين داخل شرفتهاالجمعة، 3 فبراير 2017 08:50 ص
تواجه امرأة تعيش في العاصمة الألمانية برلين عقوبة السجن 6 أشهر، أو دفع غرامة قدرها 270 ألف دولار، حال قامت بالتدخين على شرفة منزلها بعد الساعة الثامنة مساء.
وتعيش، أوتا إف، في شقتها بمنطقة Hellersdorfer في برلين منذ عام 2008، ويبدو أن لديها عادة تدخين السجائر مساء على شرفة منزلها، ما أدى إلى انزعاج أحد جيرانها.
ورفعت السيدة مارسيل التي تعيش فوق شقة أوتا، دعوى قضائية بسبب وصول رائحة الدخان المزعجة إلى شقتها.
وتنص الشكوى على انتشار كمية كبيرة من دخان السجائر في منزل السيدة مارسيل، بسبب هبوب الرياح الغربية عادة، وفقا للصحيفة الألمانية B.Z.
وقالت أوتا: “أنا أدخن من وقت إلى آخر، عندما لا أستطيع النوم، وأنا لا أدخن كثيرا، فقط عندما أتناول كأسا من النبيذ عند المساء”.
ومع ذلك، لم تأخذ المحكمة الجزئية في يشتنبرغ بأقوال السيدة أوتا، وفرضت عليها حكما يقضي بمنعها من التدخين على شرفة شقتها بين الساعة الثامنة مساءا وحتى السادسة صباحا. وفي حال لم تُطبق الحكم، ستواجه عقوبات قاسية تقضي بفرض غرامة مالية قدرها 270 ألف دولار، أو السجن مدة 6 أشهر.
واستند الحكم بفرض غرامة مالية هائلة، على القرار الصادر عن محكمة العدل الاتحادية الألمانية (BGH) عام 2015، حيث قررت المحكمة منع التدخين على النوافذ في أوقات معينة من النهار.
ويذكر أن حكما مماثلا أُصدر في النمسا أواخر العام الماضي، يقضي بمنع رجل من التدخين على شرفة منزله في أوقات محددة من النهار، وذلك منذ 1 مايو وحتى 31 أكتوبر.
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