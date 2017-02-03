بدأ، صباح اليوم الجمعة، وفد أمنى رفيع المستوى من وزارة النقل الروسية فى التفتيش على إجراءات الأمن المتبعة لتأمين الركاب والبضائع بالمبنى رقم 2 بمطار القاهرة استعدادا لاستئناف حركة الطيران بين مصر وروسيا والمتوقفة منذ أكثر من عام.

يضم الوفد 10 من كبار خبراء الأمن والطيران بوزارة النقل الروسية ويرافقهم كبار المسئولين بالأجهزة الأمنية بمطار القاهرة ووزارة الطيران المدنى حيث سيتابع الوفد إجراءات الأمن المتبعة لتأمين الركاب والحقائب منذ دخول الراكب إلى صالة السفر وحتى صعودهم إلى الطائرة ومتابعة تنفيذ طلبات الجانب الروسى فى المبنى والتى كان أبرزها تركيب بوابات دخول بالبصمة لكل العاملين بالمطار والتى تم تشغيلها مساء أمس الخميس ومتابعة تسجيلات الكاميرات الموجودة فى صالات المطار والتعرف على إمكانياتها وقدراتها التى تصل إلى تسجيل الأحداث لمدة 30 يوما.

ومن المقرر أن يقوم الوفد بعد إنتهاء جولته بلقاء عدد من كبار المسئولين بالطيران المدنى لمتابعة ملف التعاون الأمنى فى تأمين المطارات على أن يقدم الوفد فور عودته إلى موسكو تقريرا شاملا حول منظومة تأمين مطار القاهرة لاتخاذ قرار بشأن استئناف رحلات الطيران بين موسكو والقاهرة والمتوقعة أن تكون خلال النصف الثانى من فبراير الحالى فى حالة إعداد الوفد الروسى تقرير إيجابى حول منظومة التأمين فى مطار القاهرة.