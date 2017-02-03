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برلماني: اعتماد خطة تطوير «بولاق القديمة» و«صفط اللبن»
مجلس الشعب

برلماني: اعتماد خطة تطوير «بولاق القديمة» و«صفط اللبن»

الجمعة، 3 فبراير 2017 08:39 ص

طالب النائب البرلماني محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، بوضع ملامح واضحة لصندوق تطوير العشوائيات تتمثل في معرفة آليات العمل والخطة والملامح والجدول الزمني للانتهاء من تطوير الأماكن الأكثر خطورة على مستوى الجمهورية.
وأضاف “إسماعيل”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد موسى ببرنامج “خط أحمر” المذاع عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن العشوائيات مشكلة كبيرة وتحتاج إلى تكاتف جميع الجهود وتعاون جميع الوزارات المعنية بالموضوع، لافتا إلى أنه إذا لزم الأمر إلى تشريع فهذا هو دور البرلمان ولن يتأخر عنه.
وتسائل: “هل يتم أخذ ضمانات على المواطنين الذين يتم نقلهم من العشوائيات إلى أماكن بديلة لضمان عدم بيعهم لوحداتهم الجديدة وعودتهم للوحدات القديمة مرة أخرى؟”، مؤكدا أنه يجب على الدولة الاستفادة من الكابلات القديمة وبيع أعمدة إنارة العشوائيات والاستفادة من اموالها.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن الأماكن الأكثر خطورة تمثل 351 منطقة على مستوى الجمهورية منها 60 في محافظة القاهرة و103 في القاهرة الكبرى والباقي موزع بمختلف أنحاء الجمهورية، مؤكدا أنه تم اعتماد خطة تطوير بولاق القديمة ومنطقة صفط اللبن وتحديد الجدول الزمني للإنتهاء منها خلال الفترة القادمة القريبة.

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