ولادة 4 نمور بنغال في السلفادورالجمعة، 3 فبراير 2017 08:29 ص
كشفت مؤسسة في السلفادور تدير برنامجاً للحيوانات البرية المهددة.. عن 4 من صغار النمور البنغال “الهرماس أو الفرز” تشهد نمواً طبيعياً، بعدما ولدت مطلع ديسمبر الماضي، في متنزه يمتد على 155 هكتاراً تابع لمؤسسة الملاذ البري “فوريسا” قرب بلدة جاياكه (جنوب شرق) على ما قال لويس مارتينيس الطبيب البيطري المسؤول عن المركز.
وسبق للوالدين ليلي وبابو أن أنجبا أربعة نمور أخرى في مارس 2013 وقد نقلت إلى حدائق حيوانات أخرى، حيث يضم موقع فوريسا 125 حيواناً من 31 نوعاً منها الأسود والفهود والنمور الأمريكية وفرس النهر.
وجاء في تقرير للصندوق العالمي للطبيعة في نهاية عام 2016 أنه لم يبق سوى أربعة آلاف نمر في البرية في مقابل مئة ألف قبل قرن من الزمن، وهي موزعة على 12 بلداً في آسيا وسيبيريا.
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