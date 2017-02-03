نشر الإعلامي أحمد موسى مقاطع لمكالمات هاتفية مسربة بين الداعية الإسلامي صفوت حجازي والرئيس الأسبق محمد مرسي وشخص أخر.

وتضمنت المقاطع التي نشرها موسى من خلال برنامجه “على مسئوليتي” على قناة “صدى البلد” أمس، حديث حجازي مع مرسي حول تنظيم أحد المؤتمرات بمحافظة قنا، بالتنسيق مع الشيخ محمد حسان، مشيرا إلى وجود من وصفهم بـ”العملاء” كانوا يريدون افشال المؤتمر من خلال هتافات معارضة بدون تدخل عناصر الإخوان للتصدي لهذه الهتافات.

وكما تحدث حجازي ومرسي عن نية جماعة الإخوان المسلمين لإنشاء قناة تلفزيونية “عامة”، وقد طالبه حجازي بعدم أن يتم تسمية الإخوان تسمية إخوانية أو اتخاذها لاتجاهات اخوانية وهو ما أكده محمد مرسي.

وفي سياق أخر، نشر الإعلامي أحمد موسى مقطع مكالمة مسربة بين صفوت حجازي وأحد الأشخاص حول اختفاء الأدلة التي تدين المتهمين في موقعة الجمل.