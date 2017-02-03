قالت صحيفة “الجريدة” الكويتية، نقلًا عن مصدر دبلوماسي مسؤول، إن وزارة الخارجية تواصلت مع مسؤولين بالخارجية الأمريكية، للتشاور حول موقف المصريين من السفر إلى الولايات المتحدة.

وأضافت الصحيفة، أن الاتصالات كشفت أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفض توصية بوضع مصر ضمن قائمة الدول التي يمنع دخول رعاياها إلى الأراضي الأمريكية، مشيرًا إلى أن وفدًا من الخارجية المصرية سيزور واشنطن الأسبوع المقبل، في إطار المشاورات الثنائية بين البلدين.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد استقبل أمس، وفد معهد الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية بالولايات المتحدة الأمريكية، لبحث سبل تعزيز العلاقات ومناقشة القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، ومن بينها جهود مكافحة الإرهاب والتصدي للتطرف.