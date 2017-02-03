 Moheet on google
الجمعة 3 فبراير 2017 08:53 صباحاً
روابط سريعة
محمد موسى: وفد رفيع المستوى يطير إلى الجابون لتشجيع الفراعنة
محمد موسى

محمد موسى: وفد رفيع المستوى يطير إلى الجابون لتشجيع الفراعنة

الجمعة، 3 فبراير 2017 08:18 ص

قال الإعلامي محمد موسى، إن المنتخب المصري تمكن من الفوز على نظيره بوركينا فاسو في نصف نهائي أمم أفريقيا أمس الأربعاء بركلات الترجيح التي شهدت تصدى عصام الحضري لركلتين.

وأشار موسى، خلال ببرنامجه “خط أحمر” المذاع عبر فضائية “الحدث اليوم”، إلى أن عصام الحضري صاحب الـ44 عاما أستطاع أن يتصدى للركلتين الرابعة والخامسة ليحسم التأهل للمباراة النهائية لصالح المنتخب المصري بعد غياب عن المشاركة في البطولة استمر 7 سنوات.
وأضاف أن لدية معلومة مؤكدة ان هناك وفد رفيع المستوي سيغادر القاهرة لمتابعة الفريق المصري وتشجيعه في الجابون، مشدداً على أن تلك المعلومة خاصة ببرنامج “خط أحمر”.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3