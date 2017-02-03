قال الإعلامي محمد موسى، إن المنتخب المصري تمكن من الفوز على نظيره بوركينا فاسو في نصف نهائي أمم أفريقيا أمس الأربعاء بركلات الترجيح التي شهدت تصدى عصام الحضري لركلتين.

وأشار موسى، خلال ببرنامجه “خط أحمر” المذاع عبر فضائية “الحدث اليوم”، إلى أن عصام الحضري صاحب الـ44 عاما أستطاع أن يتصدى للركلتين الرابعة والخامسة ليحسم التأهل للمباراة النهائية لصالح المنتخب المصري بعد غياب عن المشاركة في البطولة استمر 7 سنوات.

وأضاف أن لدية معلومة مؤكدة ان هناك وفد رفيع المستوي سيغادر القاهرة لمتابعة الفريق المصري وتشجيعه في الجابون، مشدداً على أن تلك المعلومة خاصة ببرنامج “خط أحمر”.