يتابع مرصد الأزهر الشريف باللغات الأجنبية باهتمام بالغ الأنباء التي أوردتها بعض وكالات الأنباء، والتي تفيد بأن مئات الآلاف من الأطفال في مدينة الموصل العراقية ربما يواجهون الموت إعدامًا أو جوعًا أو قصفًا، أو ربما يواجهون قطع الرؤوس أو إطلاق النار عليهم من قبل تنظيم داعش ، إذا ما لاذوا بالفرار من القتال بين داعش والقوات العراقية في المرحلة القادمة من معركة الموصل الدامية، حيث يعتبر نصف المدنيين المحاصرين غرب الموصل -الذين يبلغ عددهم 750 ألف مدنيًا- من الأطفال.

ويؤكد مرصد الأزهر أن الإسلام قد أوصى بالعناية بالأطفال واهتم بشأنهم اهتماما كبيرا حتى قبل ولادتهم وفى جميع مراحل تربيتهم، مشيراً إلى أن الأطفال يمثلون مستقبل الأمم، وأن الاهتمام بهم وبتكوينهم الثقافي والعلمي والفكري هو خطة استراتيجية لضمان نجاح هذه الأمم.

ويحذر المرصد من عواقب استخدام تنظيم داعش الإرهابي لآلاف الأطفال كدروع بشرية في الموصل، لافتاً إلى أن أسوء النتائج التي ستترتب على هذا الفكر المنحرف لهذه الجماعات المتطرفة، هي أن يدفع هذا النبت الضعيف الثمن لصراع لم يكن فيه طرفا

ولا يعرف له سببا، فتقتل براءته وتغتال طفولته جراء عمليات التجنيد وغسل الدماغ من جانب هؤلاء المتطرفين والإرهابيين.

ويناشد مرصد الأزهر كل الجهات المعنية ومنظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني لاتخاذ التدابير اللازمة لمنع استغلال الأطفال والمخاطرة بأرواحهم في حروب لن تدر على العالم إلا الخراب والدمار.