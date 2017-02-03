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مرصد الأزهر يدين مقتل خمسة موظفين بالأمم المتحدة في هجوم على حدود نيجيريا والكاميرون
بوكو حرام في نيجيريا

مرصد الأزهر يدين مقتل خمسة موظفين بالأمم المتحدة في هجوم على حدود نيجيريا والكاميرون

الجمعة، 3 فبراير 2017 08:17 ص
محيط - خاص

أدان مرصد الأزهر الهجوم الدامي الذي أدى إلى مقتل خمسة من موظفي الأمم المتحدة وإصابة عدد آخر بجروح من قبل مجهولين على الحدود بين نيجيريا والكاميرون.

وأفاد بيان صادر عن الأمم المتحدة أن الهجوم وقع بالقرب من بلدة كونتشا الحدودية بالكاميرون.

من جانبه أدان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في غرب إفريقيا محمد بن شمباس هذا الهجوم . موضحًا أن الضحايا هم متعاقد مستقل مع الأمم المتحدة وثلاثة مواطنين نيجيريين ومواطن كاميروني.

كما أفاد بأن هذا الفريق كان يقوم بتحديد 2000 كيلو متر بين الكاميرون ونيجيريا كانت مصدراً للتوتر بين البلدين.

جدير بالذكر أن الامم المتحدة أفادت سابقاً في تقريرها أن الكاميرون هي ثاني الدول الإفريقية بعد نيجيريا عرضةً للتخريب والهجمات التي تنفذها جماعة بوكو حرام.

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