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مقتل 23 شخصا في اشتباكات وقصف بين النظام والمعارضة في سوريا
اشتباكات في الرقة- سوريا

مقتل 23 شخصا في اشتباكات وقصف بين النظام والمعارضة في سوريا

الجمعة، 3 فبراير 2017 08:09 ص
وكالات

أعلنت لجان التنسيق المحلية المعارضة السورية اليوم / الجمعة / مقتل 23 شخصا بينهم طفلان وامرأتان ، في قصف واشتباكات بين قوات النظام السوري والمعاضة في أنحاء متفرقة في سوريا ، خلال الـ 24 ساعة الماضية .

ونقلت قناة ( الحرة ) الأمريكية عن اللجان قولها ” إن النظام السوري شن غارات جوية مكثفة على كل من حي القبول بدمشق ومناطق بأرياف دمشق وحمص وحماة وإدلب ” ، مشيرة إلى اندلاع اشتباكات بين مسلحي المعارضة ومسلحي تنظيم “داعش” في ريف درعا .

من جانبه ، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بسيطرة مسلحي المعارضة المدعومة من أنقرة على قرى جديدة جنوبي شرق مدينة الباب في ريف حلب الشمالي .

وقال المرصد ” إن انفجارات عدة هزت بلدة بزاع بشرق مدينة الباب جراء تفجير التنظيم لمفخخات لوقف تقدم الدبابات التركية ومسلحي المعارضة نحو البلاد ” ، مضيفا أن الأنباء تشير إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف الطرفين .

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