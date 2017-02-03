رفض زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني المجازفة بالتعجل فى اشراك لاعبه لوكا مودريتش نجم خط وسط الفريق الذي ما زال يواصل عملية التعافي من الإصابة التي لحقت به مؤخرا.

وذكرت تقارير صحفية اسبانية أن اللاعب الدولي الكرواتي لم ينضم إلى تدريبات النادي الملكي مع زملائه حتى الآن، حيث ان المدير الفنى الفرنسي لا يتعجل عودته خاصة في ظل اطمئنانه على تواجد الألماني توني كروس في خط وسط الفريق.

من ناحية أخرى ، اوضحت التقارير ان كيبلير لافيران بيبي مدافع الميرينجي وخاميس رودريجيز صانع ألعاب الفريق عادا بالفعل إلى التدريب مع المجموعة ويستعدان للتواجد مع الريال في مواجهة نادي سيلتا فيجو في بطولة الدوري الإسباني خلال الأيام المقبلة.

ومن المنتظر أن تمثل عودة البرتغالي بيبي دفعة قوية للريال حيث انه سيسهم فى استعادة خط الدفاع لتوازنه الذي افتقده مؤخراً خلال غيابه مع كل من كارفاخال ومارسيلو، وذلك أيضاً في ظل استمرار معاناة الظهير الأيسر فابيو كوينتراو من مشاكل بدنية.