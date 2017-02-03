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برشلونة مهدد بالحرمان من نجمه ميسي فى مباراة نهائى كأس اسبانيا
ليونيل ميسي

برشلونة مهدد بالحرمان من نجمه ميسي فى مباراة نهائى كأس اسبانيا

الجمعة، 3 فبراير 2017 07:33 ص
وكالات

كشفت صحيفة “آس” الاسبانية ان نادي برشلونة مهدد بفقدان نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي في حالة الوصول إلي مباراة نهائي كأس ملك إسبانيا.

وكان البارسا قد تغلب اول أمس الأربعاء ، على أتلتيكو مدريد بهدفين مقابل هدف في مباراة الذهاب من دور نصف النهائي بكأس ملك إسبانيا على ملعب فيسنتي كالديرون معقل الفريق الخاسر.

وتألق ميسي أمام أتلتيكو مدريد في مباراة الذهاب بعد تسجيله هدفاً في الدقيقة 33 ، كما انه كاد أن يحرز هدفا ثانيا رائعا لكنه حصل على بطاقة صفراء في الدقائق الأخيرة من المباراة.

وأشارت صحيفة آس من خلال موقعها الألكتروني الرسمي إلي أن الهداف التاريخي لنادي برشلونة ليونيل ميسي مهدد بالغياب عن نهائي كأس الملك، في حال حصوله على انذار آخر في المباراة المقبلة ضد أتلتيكو مدريد، حيث سيكون هذا هو الانذار الثالث له مما سيعنى غيابه عن مباراة نهائى الكأس التى يبدو ان النادى الكتالونى بات هو الاقرب للوصول لها من منافسه اتليتكو.

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