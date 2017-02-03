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بعد يومين من الانقطاع.. عودة المياه إلى محافظة الجيزة بشكل تدريجي
مياه

بعد يومين من الانقطاع.. عودة المياه إلى محافظة الجيزة بشكل تدريجي

الجمعة، 3 فبراير 2017 07:27 ص
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تمكن عمال الشركة القابضة للمياه، من إنهاء عمليات إصلاح مواسير مياه الشرب بمنطقة المهندسين بعد المحاولة الرابعة لإصلاح عطل الخط الذي تسبب في انقطاع المياه لأكثر من يومين وتم تشغيل المياه بشكل تدريجي.

وسادت حالة من الغضب بين أهالي الجيزة بسبب استمرار انقطاع المياه منذ صباح أول أمس الأربعاء، ومخالفة شركة مياه الجيزة تعهداتها بعودة المياه أكثر من مرة؛ حيث أكدت في بيانها الأول على عودة المياه في الساعة 10 صباح أمس الخميس، ولكن تراجعت وأكدت على عودتها في الواحدة ظهر الخميس وهو ما لم يحدث، كما اتهم مواطنون الشركة بأنها تتلاعب بهم.

وكانت شركة مياه الشرب بالجيزة أعلنت قطع المياه عن مناطق: (الوراق – جزيرة محمد - إمبابة - القومية العربية - شارع السودان - الدقي - العجوزة - المهندسين - الصحفيين - ميت عقبة - بشتيل - المنيرة الشرقية والغربية - أول فيصل والهرم - شارع 20 - حسن محمد - المطبعة - ترعة عبد العال 1 و2 - المشابك - أرض اللواء)، وذلك ابتداءً من الساعة 10 صباح أمس الأول الأربعاء وحتى الساعة 10 صباح أمس الخميس؛ نظرًا لأعمال مترو الأنفاق بمنطقة المهندسين، وما تستلزمه من تحويل المرافق المتعارضة مع مسار مترو الأنفاق، مما سيترتب عليه تحويل خط مياه رئيسي قطر 1000م.

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