بعد يومين من الانقطاع.. عودة المياه إلى محافظة الجيزة بشكل تدريجيالجمعة، 3 فبراير 2017 07:27 ص
تمكن عمال الشركة القابضة للمياه، من إنهاء عمليات إصلاح مواسير مياه الشرب بمنطقة المهندسين بعد المحاولة الرابعة لإصلاح عطل الخط الذي تسبب في انقطاع المياه لأكثر من يومين وتم تشغيل المياه بشكل تدريجي.
وسادت حالة من الغضب بين أهالي الجيزة بسبب استمرار انقطاع المياه منذ صباح أول أمس الأربعاء، ومخالفة شركة مياه الجيزة تعهداتها بعودة المياه أكثر من مرة؛ حيث أكدت في بيانها الأول على عودة المياه في الساعة 10 صباح أمس الخميس، ولكن تراجعت وأكدت على عودتها في الواحدة ظهر الخميس وهو ما لم يحدث، كما اتهم مواطنون الشركة بأنها تتلاعب بهم.
وكانت شركة مياه الشرب بالجيزة أعلنت قطع المياه عن مناطق: (الوراق – جزيرة محمد - إمبابة - القومية العربية - شارع السودان - الدقي - العجوزة - المهندسين - الصحفيين - ميت عقبة - بشتيل - المنيرة الشرقية والغربية - أول فيصل والهرم - شارع 20 - حسن محمد - المطبعة - ترعة عبد العال 1 و2 - المشابك - أرض اللواء)، وذلك ابتداءً من الساعة 10 صباح أمس الأول الأربعاء وحتى الساعة 10 صباح أمس الخميس؛ نظرًا لأعمال مترو الأنفاق بمنطقة المهندسين، وما تستلزمه من تحويل المرافق المتعارضة مع مسار مترو الأنفاق، مما سيترتب عليه تحويل خط مياه رئيسي قطر 1000م.
-
قرينة رئيس لاتفيا السابق تزور متحف قصر محمد على بالمنيل
استقبل متحف قصر محمد على بالمنيل قرينة رئيس دولة لاتفيا السابق وسفيرة دولة لاتفيا بالقاهرة ، حيث أعربا عن انبهارهما بما شاهدوه من روعة وجمال القصر وتفرد عمارته. ...Tue, 17 Jan 2017 11:00:12 GMT
-
"أتوبيس دوت كوم" بمعرض الكتاب لتوعية الأطفال بجرائم الإنترنت
قدم المجلس القومي للطفولة والأمومة بالتعاون مع الهيئة العامة المصرية للكتاب (أتوبيس دوت كوم) داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب أمام ( بوابة 6 ) ، ينظم من خلاله ندوات ...Mon, 30 Jan 2017 17:05:46 GMT
-
تونس تتسلم مواطنا من ألمانيا على صلة بمنفذ هجوم برلين
قال سفيان السليطي مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس والناطق الرسمي باسم القطاع القضائي لمكافحة الإرهاب اليوم الخميس إن النيابة العامة أذنت منذ نحو ...Thu, 02 Feb 2017 22:31:45 GMT
-
سوزوكي تطرح موديل "بالينو" فى مصر
أعلنت سوزوكي مؤخرًا عن طرح موديل بالينو الجديد في السوق المصري فئة واحدة هاتشباك بتصميم مميز أنيق بنكهة ايطالية آسيوية، ويبلغ سعر السيارة الجديدة 356.900 جنيه. وتأتى ...Thu, 02 Feb 2017 22:31:45 GMT
-
ضبط 5.1 مليون لتر بنزين ويولار و456 اسطوانة غاز مهربة
واصل ضباط الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بوزارة الداخلية، بالاشتراك والتنسيق مع إدارات التموين بمديريات الأمن، شن حملاتهم التفتيشية الموسعة؛ ...Thu, 02 Feb 2017 14:38:13 GMT
-
عمر جابر: حلم البطولة يقترب.. ونتمنى النهاية السعيدة يوم الأحد
أعرب عمر جابر لاعب منتخب مصر لكرة القدم، وفريق بازل السويسري، عن سعادته بتأهل منتخب مصر للمباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2017 بالجابون. وتأهل منتخب مصر ...Thu, 02 Feb 2017 22:06:58 GMT
-
لماذا يخشى الرجال زيارة الطبيب؟!
يؤكد الكثير من الأطباء أن الرجال غالبا ما يترددون في زيارة المشافي والعيادات الطبية، فما الدوافع الحقيقية وراء ذلك التردد؟! وفي الحديث عن تلك الظاهرة التي باتت ...Thu, 02 Feb 2017 14:38:13 GMT
-
طيران العراق والتحالف الدولي يقصف مواقع داعش بمحاور عمليات الموصل
قصفت طائرات القوة الجوية العراقية ، استناداً إلى معلومات المديرية العامة للاستخبارات والأمن، مواقع لتنظيم(داعش) الإرهابي بالمحور الغربي لعمليات”قادمون يانينوي” ...Thu, 02 Feb 2017 22:43:27 GMT
-
طبيب المنتخب المصري يزف أخباراً سارة
أكد محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر لكرة القدم، جاهزية الثنائي أحمد حجازي وأحمد المحمدي، للمشاركة في المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2017 بالجابون. وتأهل ...Thu, 02 Feb 2017 22:06:58 GMT