هداف الكاميرون: سعيد بلقب أفضل لاعب في مباراة غانا.. ونستعد لمنتخب مصر القويالجمعة، 3 فبراير 2017 07:30 ص
أعرب كريستيان باسوجوج مهاجم المنتخب الكاميروني عن سعادته بالفوز بلقب أفضل لاعب في مباراة غانا في نصف نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا المقامة في الجابون والتي انتهت بفوز فريقه بهدفين دون رد.
وقال باسوجوج، في تصريحات عقب انتهاء المباراة، “لعبنا مباراة كبيرة أمام خصم قوي وأتمنى أن يحالفنا التوفيق في النهائي لتستقبلنا جماهيرنا استقبال الأبطال بعد البطولة”.
وأضاف المهاجم الكاميروني “سنستعد بقوة لمواجهه المنتخب المصري ونعلم أنه يضم النجوم والخبرات ويقوده مدرب محترم شاهدناه في المدرجات مساء أمس”.
وتمكن باسوجوج من إحراز الهدف الثاني للمنتخب الكاميروني، والذي قاد الأسود للفوز والوصول إلى المباراة النهائية المقرر لها يوم الأحد المقبل.
ومنحت اللجنة المنظمة للبطولة الإفريقية باسوجوج، صاحب الهدف القاتل الذي أنهى اللقاء لصالح أسود الكاميرون، لقب أفضل لاعب في المباراة.
ومن المقرر أن يلعب المنتخب الكاميروني مع نظيره المصري مساء يوم الأحد المقبل، في المباراة النهائية للبطولة الإفريقية بالجابون.
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