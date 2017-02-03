فرع للاتحاد الدولي للمبدعين العرب بالقاهرةالجمعة، 3 فبراير 2017 04:30 ص
يدشن الاتحاد الدولي للمبدعين العرب ، ومقره دولة المغرب ، فرع الاتحاد بالقاهرة غدا الجمعة وذلك فى مقر ساقية عبد المنعم الصاوى بالزمالك .
وتحل دولة المغرب العربي ضيف شرف بمعرض القاهر الدولي للكتاب بمناسبة مرور 60 عاما على نشأة العلاقات الدبلوماسية بين المملكة المغربية ومصر، ويشارك بـ15 ألف نسخة سواء علمية وبحثية وثقافية، بالإضافة لبرنامج بمشاركة 40 كاتبا من خلال 26 لقاء فكرى.
يشارك في تدشين الإتحاد ” ملتقى السرد العربى ” بإشراف الناقد الأستاذ الدكتور حسام عقل
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