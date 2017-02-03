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ارتفاع أسعار شيفروليه افيو وابترا ولانوس و N300تتجاوز 150 ألف جنيه
اوبترا فى مصر

ارتفاع أسعار شيفروليه افيو وابترا ولانوس و N300تتجاوز 150 ألف جنيه

الجمعة، 3 فبراير 2017 12:42 ص
محيط - محمد منصور

ارتفعت اسعار سيارات شيفروليه افيو بنحو 8 آلاف جنيه على جميع فئاتها حيث سجلت افيو 1500 سي سي أتوماتيك بحوالى 192.750 جنيه أما افيو 1500 سي سي أتوماتيك بيزيك فسجلت 183.650 جنيه.

وسجلت اوبترا أتوماتيك 1600 سي سي فول اوبشن بسعر 212 ألف جنيه.واوبترا اتوماتيك هاي لاين بـ 222 ألف جنيه

أما شيفروليه لانوس 1500 سي سي مانيوال فبلغت 155.500 جنيه، شيفروليه N300 مانيوال 1300 سي سي فارتفعت حوالى 51 ألف جنيه مسجلة 150.250 جنيه.

يذكر ان شركة المنصور للسيارات الوكيل الحصرى لسيارات شيفروليه وأوبل فى مصر، والتى تتمتع بتاريخ عريق في مجال السيارات بالتعاون مع شركة جنرال موتورز .

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