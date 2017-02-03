شيماء سيف: لن أفقد وزني من أجل رجل - محيط

رغم كل الحديث الذي دار من قبل عن فقدان الفنانة المصرية شيماء سيف لوزنها إلا أنها أكدت أنها لا تهتم بهذا الأمر مطلقا ولا تفكر…