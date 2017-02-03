البرلمان العراقي: بحاجة لمزيد من دعم التحالف الدولي بمرحلة ما بعد داعشالجمعة، 3 فبراير 2017 12:29 م
تلقى رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري ، مساء اليوم الخميس ، اتصالا هاتفيا من عضو الكونجرس الأمريكي ستيڤن لينج أحد قادة لجنة المراقبة الحكومية ولجنة الأمن القومي التي تشرف على عمل وزارة الخارجية ووكالة التنمية الأمريكية (USAID) ، تناولا خلاله عددا من الملفات والقضايا المشتركة بين البلدين.
وأكد رئيس مجلس النواب أن القوات المسلحة العراقية تواصل تحقيق الإنتصارات في معركة الموصل مركز محافظة نينوي ، وأنها بحاجة الى مزيد من الدعم من قبل التحالف الدولي ، خاصة في مرحلة ما بعد هزيمة تنظيم (داعش) الإرهابي.
وذكر المكتب الاعلامي للجبوري أن عضو الكونجرس أشاد بدور المؤسسة الأمنية العراقية وأبناء العشائر والإنتصارات التي تحققها القوات ضد تنظيم داعش ، مؤكدا استمرار الولايات المتحدة بدعم العراق في المجالات الأمنية والإنسانية والإقتصادية.
وأشار إلى أن الإتصال تطرق إلى القرار الذي صدر مؤخرا من قبل الإدارة الأمريكية والتي فرضت فيه قيودا على استقبال العراقيين ، حيث أكد لينج أن جهودا مستمرة من أجل تقليل آثار قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وكان السفير الأمريكي لدي العراق دوجلاس سيليمان قد كشف عن أن قرار منع رعايا العراق من دخول الولايات المتحدة الأمريكية لا يشمل الدبلوماسيين والسياسيين والتجار ورجال الأعمال العراقيين ، وقال إن الفئات الأربع غير مشمولة بقرار المنع من الحصول على تأشيرات الدخول وبامكانهم السفر إلى الولايات المتحدة ، وأرجع القرار الى وجود قلق أمني قد يهدد الولايات المتحدة وأن المنع يتعلق فقط بالجانب السياحي.
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