أعلنت سوزوكي مؤخرًا عن طرح موديل بالينو الجديد في السوق المصري فئة واحدة هاتشباك بتصميم مميز أنيق بنكهة ايطالية آسيوية، ويبلغ سعر السيارة الجديدة 356.900 جنيه.

وتأتى مقدمة السيارة والأجزاء المحيطة بالمصابيح الأمامية لتذكرنا بموديلات نيسان، أما مقصورة السيارة فتأتي متفردة مع مقاعد بتأثير متفرد وعدادات رياضية وشاشة TFT ملونة. وقدمت السيارة بمحرك 1.4 لتر يحرك السيارة المميزة ويحقق لها اقتصاد في استهلاك الوقود بواقع 5 لتر لكل 100 كم.

الأبعاد التي يبلغ طولها الكلي 3.995 متر وعرضها الكلي 1.745 متر وارتفاعها الكلي 1.470 متر. كما تأتي السيارة جنوط سبور مقاس 16، سعة تانك البنزين 37 لتر، فرامل ABS وEBD، مصابيح LED مع مضابيح ضباب، عجلة قيادة متعددة الوظائف، مثبت سرعة، 2 ايرباج، تكييف أوتوماتيك.

كما تتمتع بزر لتشغيل المحرك وراديو + MP3 + CD مع عدد 4 سماعات وعدد 2 تويتر بجانب 6 حاملة اكواب وفتحة USB مع بلوتوث وكذلك اقفال امان خلفيه بالابواب لحماية الاطفال وحساسات ركن بجانب زجاج كهرباء خلفي وامامي.