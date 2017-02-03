سوزوكي تطرح موديل "بالينو" فى مصرالجمعة، 3 فبراير 2017 12:15 م
أعلنت سوزوكي مؤخرًا عن طرح موديل بالينو الجديد في السوق المصري فئة واحدة هاتشباك بتصميم مميز أنيق بنكهة ايطالية آسيوية، ويبلغ سعر السيارة الجديدة 356.900 جنيه.
وتأتى مقدمة السيارة والأجزاء المحيطة بالمصابيح الأمامية لتذكرنا بموديلات نيسان، أما مقصورة السيارة فتأتي متفردة مع مقاعد بتأثير متفرد وعدادات رياضية وشاشة TFT ملونة. وقدمت السيارة بمحرك 1.4 لتر يحرك السيارة المميزة ويحقق لها اقتصاد في استهلاك الوقود بواقع 5 لتر لكل 100 كم.
الأبعاد التي يبلغ طولها الكلي 3.995 متر وعرضها الكلي 1.745 متر وارتفاعها الكلي 1.470 متر. كما تأتي السيارة جنوط سبور مقاس 16، سعة تانك البنزين 37 لتر، فرامل ABS وEBD، مصابيح LED مع مضابيح ضباب، عجلة قيادة متعددة الوظائف، مثبت سرعة، 2 ايرباج، تكييف أوتوماتيك.
كما تتمتع بزر لتشغيل المحرك وراديو + MP3 + CD مع عدد 4 سماعات وعدد 2 تويتر بجانب 6 حاملة اكواب وفتحة USB مع بلوتوث وكذلك اقفال امان خلفيه بالابواب لحماية الاطفال وحساسات ركن بجانب زجاج كهرباء خلفي وامامي.
-
قرينة رئيس لاتفيا السابق تزور متحف قصر محمد على بالمنيل
استقبل متحف قصر محمد على بالمنيل قرينة رئيس دولة لاتفيا السابق وسفيرة دولة لاتفيا بالقاهرة ، حيث أعربا عن انبهارهما بما شاهدوه من روعة وجمال القصر وتفرد عمارته. ...Tue, 17 Jan 2017 11:00:12 GMT
-
"أتوبيس دوت كوم" بمعرض الكتاب لتوعية الأطفال بجرائم الإنترنت
قدم المجلس القومي للطفولة والأمومة بالتعاون مع الهيئة العامة المصرية للكتاب (أتوبيس دوت كوم) داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب أمام ( بوابة 6 ) ، ينظم من خلاله ندوات ...Mon, 30 Jan 2017 17:05:46 GMT
-
لماذا يخشى الرجال زيارة الطبيب؟!
يؤكد الكثير من الأطباء أن الرجال غالبا ما يترددون في زيارة المشافي والعيادات الطبية، فما الدوافع الحقيقية وراء ذلك التردد؟! وفي الحديث عن تلك الظاهرة التي باتت ...Thu, 02 Feb 2017 14:38:13 GMT
-
ضبط 5.1 مليون لتر بنزين ويولار و456 اسطوانة غاز مهربة - محيط
واصل ضباط الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بوزارة الداخلية، بالاشتراك والتنسيق مع إدارات التموين بمديريات الأمن، شن حملاتهم التفتيشية ...Thu, 02 Feb 2017 14:38:13 GMT
-
عصير الفاكهة ينشط المناعة ويكافح الكوليسترول
تنصح الباحثة الفرنسية فى العلوم البيولوجية كارولين بيزاردو في جامعة باريس الأشخاص الذين لا يستطيعون تناول خمس ثمرات من الفاكهة والخضروات الطازجة فى اليوم، ...Thu, 02 Feb 2017 12:33:27 GMT
-
تأجيل دعوى «العفو الشامل» عن مبارك لـ16 فبراير
قررت الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد الدمرداش - نائب رئيس مجلس الدولة - وسكرتارية سامي عبد الله، اليوم الخميس، تأجيل ...Thu, 02 Feb 2017 12:02:52 GMT
-
بكري للسيسي: "الجنيه مش هيفرق كتير للدولة"Thu, 02 Feb 2017 17:07:43 GMT
-
مرض جديد يهاجم نادية لطفي
قالت الفنانة المصرية نادية لطفي إنها تعرضت مؤخرا لآلام شديدة في الأسنان جعلتها أشد إرهاقا وأكثر تعبا. الفنانة المصرية قالت إن الأطباء يتابعون حالتها في مستشفى ...Thu, 02 Feb 2017 10:44:34 GMT
-
إليك.. الطريقة الصحيحة لتجفيف شعرك
اغسليه..اشطفيه.. وكرري، هذه هي طريقة استخدام الشامبو التقليدية التي نعرفها ونطبقها منذ سنوات، إذا كانت هذه الخطوات تعمل جيداً، فإن الخطوة التالية وهي استخدام ...Thu, 02 Feb 2017 19:17:01 GMT