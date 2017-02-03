قصفت طائرات القوة الجوية العراقية ، استناداً إلى معلومات المديرية العامة للاستخبارات والأمن، مواقع لتنظيم(داعش) الإرهابي بالمحور الغربي لعمليات”قادمون يانينوي” لتحرير الموصل.

وذكرت وزارة الدفاع العراقية مساء اليوم/الخميس/، أن القصف أسفر عن تدمير موقع لتصنيع العبوات الناسفة ومخازن للأسلحة وعتاد عسكري ومضافات تابعة لداعش في قضاء تلعفر وناحية المحلبية غرب الموصل بمحافظة نينوي شمالي العراق.

وأشارت إلى أن طائرات التحالف الدولي تمكنت بالتنسيق مع المديرية العامة للاستخبارات والأمن من تدمير مواقع تفخيخ السيارات في مناطق اليرموك وحي الموصل الجديدة بالساحل الأيمن غربي مدينة الموصل .

كما ألقت طائرات القوة الجوية العراقية ملايين المنشورات والصحف على الساحل الأيمن بالموصل التى تحوي تعليمات لسكان مدينة الموصل يجب اتباعها خلال العمليات العسكرية التي ستنطلق قريبا لاستكمال عملية تحرير الموصل من قبضة داعش.

وطالبت المنشورات العراقيين بالابتعاد عن مقرات وتجمعات ومخازن داعش ومناطق تواجدهم، ووضع أشرطة لاصقة على زجاج النوافذ لمنع وقوع أضرار حال تحطمها أثناء القصف، وتحضير الإنارة البديلة والالتزام بالتعليمات التي تصدر من قبل القوات العسكرية التي ستحرر الساحل الأيمن.

وشملت الصحف التى تم إلقائها مع المنشورات مواضيعا وصورا عن القوات المسلحة والانتصارات التي تحققت في الجانب الأيسر شرقي الموصل،وعودة الحياة إلى طبيعتها بعد الانتهاء من عمليات تطهير الشوارع والمنازل من جيوب ومخلفات داعش الحربية.

وكان قائد عمليات “قادمون يانينوي” الفريق رشيد يارالله أعلن يوم /الثلاثاء 24 يناير/ تحرير الساحل الأيسر شرقي مدينة الموصل المكون من 87 حيا سكنيا ومنطقة من قبضة تنظيم(داعش) الإرهابي.. وانطلقت العمليات العسكرية لتحرير نينوى في 17 أكتوبر الماضي، وبدأت المرحلة الثانية لعمليات تحرير الموصل يوم /الخميس 29 ديسمبر 2016/ وتمكنت خلالها القوات من الوصول إلى ضفة نهر”دجلة” وسيطرت على مداخل ثلاثة جسور من إجمالي خمسة تربط شطري المدينة التى انتهت المرحلة الأولى لتحريرها يوم /الخميس 15 ديسمبر/.. وطالب القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي القوات المسلحة المشتركة بالتحرك بسرعة لتحرير الساحل الأيمن غربي مدينة الموصل بعد استكمال تحرير الساحل الأيسر.