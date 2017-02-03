قال سفيان السليطي مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس والناطق الرسمي باسم القطاع القضائي لمكافحة الإرهاب اليوم الخميس إن النيابة العامة أذنت منذ نحو أسبوع بفتح تحقيق قضائي بشأن مواطن تونسي تسلمته السلطات التونسية الليلة الماضية بعد ترحيله من ألمانيا وتم التحفظ عليه لمواصلة التحقيق في شأنه .

وقال السليطي ، في تصريح أوردته وكالة الأنباء التونسية ” لقد ثبت لدى النيابة العمومية بالقطاع منذ الأسبوع الماضي واستنادا إلى معلومات، وجود علاقة للتونسي المرحل من ألمانيا تربطه بأنيس العمري (تونسي)، منفذ عملية دهس رواد أحد أسواق الميلاد ببرلين يوم 19 ديسمبر 2016” والذي قتل على أيدي أفراد من الشرطة الايطالية يوم 23 من ديسمبر الماضي .

وأضاف لسليطي إن الشخص المرحل، الذي تم التحفظ عليه، التقى يوم 18 ديسمبر 2016 مع انيس العمري وتحدثا عن الجهاد والسفر الى سوريا والالتحاق بتنظيمات ارهابية” حسب تعبيره، مشددا على أنه تم منذ يوم الخميس الماضي 26 يناير 2017 الإذن بفتح تحقيق ضد المشتبه فيه وتم بناء على ذلك التحقيق ترحيل المواطن التونسي من قبل السلطات الالمانية بموجب رخصة مرور قنصلية.

يذكر أن النيابة العامة بالقطاع القضائي لمكافحة الارهاب كانت قد أذنت بفتح بحث تحقيقي طبقا للفصل 83 من قانون مكافحة الارهاب ومنع غسل الأموال، الذى يخول للقطاع النظر في الجرائم الارهابية التى وقع ارتكابها في الخارج من قبل مواطن تونسي.

وكانت السلطات القضائية في المانيا قد أكدت تورط أنيس العامرى في تنفيذ عملية دهس حشد في سوق عيد الميلاد في برلين يوم 19 ديسمبر 2016 بواسطة شاحنة، ما أدى إلى مقتل 12 شخصا، وذلك قبل أن يقتل بعد 4 أيام برصاص الشرطة في ميلانو .