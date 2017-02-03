الخارجية الإيرانية: الاختبارات الصاروخية لا تتعارض مع القرار 2231الجمعة، 3 فبراير 2017 12:05 م
قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي اليوم الخميس أن الاختبارات الصاروخية الإيرانية لا تتعارض اطلاقا مع القرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن الدولي .. مضيفا أن السياسة الدفاعية المشروعة لإيران تتطابق معالحقوق والقوانين الدولية ولا يمكن التفاوض بشانها تحت أي ظروف .
يذكر أن مستشار الأمن القومي الأمريكي مايك فلين قد اتهم الحكومة الإيرانية بالقيام بـ ” سلوك ضار” بعد التجربة الصاروخية البالستية التي أجرتها مؤخراً.
وذكرت وكالة أنباء “ارنا” الإيرانية نقلا عن قاسمي ، أن هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة وهي مكررة واستفزازية مؤكدا أن أیا من تلك الصواریخ لم یتم تصمیمها لحمل رأس نووي.
وأضاف أنه یتم الادلاء بهذه التصریحات بینما جهود إيران في مكافحة الجماعات الإرهابية في منطقة الشرق الأوسط لیست خفیة علی أحد وهي جماعات تتلقی الدعم المالي واللوجستي والاستخباراتي من أمريكا وحلفائها بصورة مباشرة أو غیر مباشرة.. على حد قوله.
واعتبرت إدارة ترامب اختبار ايران الصاروخي انتهاكاً للقرار الدولي2231 الذي يطالب ايران بعدم القيام بأي نشاط له علاقة بالصواريخ البالستية قادرة على حمل رؤوس نووية .
ووافقت ايران في نهاية المفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني في عام 2015 مع الدول الكبرى الست على تمديد العقوبات المفروضة عليها من قبل الأمم المتحدة بشأن تطوير الصواريخ البالستية لمدة 8 سنوات.
-
قرينة رئيس لاتفيا السابق تزور متحف قصر محمد على بالمنيل
استقبل متحف قصر محمد على بالمنيل قرينة رئيس دولة لاتفيا السابق وسفيرة دولة لاتفيا بالقاهرة ، حيث أعربا عن انبهارهما بما شاهدوه من روعة وجمال القصر وتفرد عمارته. ...Tue, 17 Jan 2017 11:00:12 GMT
-
"أتوبيس دوت كوم" بمعرض الكتاب لتوعية الأطفال بجرائم الإنترنت
قدم المجلس القومي للطفولة والأمومة بالتعاون مع الهيئة العامة المصرية للكتاب (أتوبيس دوت كوم) داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب أمام ( بوابة 6 ) ، ينظم من خلاله ندوات ...Mon, 30 Jan 2017 17:05:46 GMT
-
لماذا يخشى الرجال زيارة الطبيب؟!
يؤكد الكثير من الأطباء أن الرجال غالبا ما يترددون في زيارة المشافي والعيادات الطبية، فما الدوافع الحقيقية وراء ذلك التردد؟! وفي الحديث عن تلك الظاهرة التي باتت ...Thu, 02 Feb 2017 14:38:13 GMT
-
ضبط 5.1 مليون لتر بنزين ويولار و456 اسطوانة غاز مهربة - محيط
واصل ضباط الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بوزارة الداخلية، بالاشتراك والتنسيق مع إدارات التموين بمديريات الأمن، شن حملاتهم التفتيشية ...Thu, 02 Feb 2017 14:38:13 GMT
-
عصير الفاكهة ينشط المناعة ويكافح الكوليسترول
تنصح الباحثة الفرنسية فى العلوم البيولوجية كارولين بيزاردو في جامعة باريس الأشخاص الذين لا يستطيعون تناول خمس ثمرات من الفاكهة والخضروات الطازجة فى اليوم، ...Thu, 02 Feb 2017 12:33:27 GMT
-
تأجيل دعوى «العفو الشامل» عن مبارك لـ16 فبراير
قررت الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد الدمرداش - نائب رئيس مجلس الدولة - وسكرتارية سامي عبد الله، اليوم الخميس، تأجيل ...Thu, 02 Feb 2017 12:02:52 GMT
-
بكري للسيسي: "الجنيه مش هيفرق كتير للدولة"Thu, 02 Feb 2017 17:07:43 GMT
-
مرض جديد يهاجم نادية لطفي
قالت الفنانة المصرية نادية لطفي إنها تعرضت مؤخرا لآلام شديدة في الأسنان جعلتها أشد إرهاقا وأكثر تعبا. الفنانة المصرية قالت إن الأطباء يتابعون حالتها في مستشفى ...Thu, 02 Feb 2017 10:44:34 GMT
-
إليك.. الطريقة الصحيحة لتجفيف شعرك
اغسليه..اشطفيه.. وكرري، هذه هي طريقة استخدام الشامبو التقليدية التي نعرفها ونطبقها منذ سنوات، إذا كانت هذه الخطوات تعمل جيداً، فإن الخطوة التالية وهي استخدام ...Thu, 02 Feb 2017 19:17:01 GMT