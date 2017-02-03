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الجيش اللبنانى: ثلاث زوارق اسرئيلية اخترقت المياه الاقليمية اللبنانية
الجيش اللبناني

الجيش اللبنانى: ثلاث زوارق اسرئيلية اخترقت المياه الاقليمية اللبنانية

الجمعة، 3 فبراير 2017 12:01 م

أعلن الجيش اللبناني أن ثلاث زوارق اسرائيلية اخترقت المياه الاقليمية اللبنانية اليوم ” الخميس”
وأوضح الجيش اللبنانى فى بيان اليوم ان زورقا حربيا اسرائيليا اخترق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، ما بين الساعة 11.00 والساعة 11.17 لمسافة 370 مترا.
ولفت البيان انه عند الساعة 11.25 اخترق زورقان مماثلان المنطقة البحرية نفسها لمسافة 390 مترا و غادر الأول عند الساعة 11.40 والثاني عند الساعة 11.49.
وأضاف البيان انه تجري متابعة موضوع الاختراقات بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.

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