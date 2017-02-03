حدث في مثل هذا اليوم 3 فبراير.. وفاة كوكب الشرق أم كلثومالجمعة، 3 فبراير 2017 07:37 ص
1488 - المستكشف البرتغالي بارثولوميو دياز يهبط في خليج موسل بجنوب أفريقيا بعد الالتفاف حول رأس الرجاء الصالح، وبذلك يكون أول أوروبي يصل إلى أقصى الكرة الأرضية جنوبًا.
1740 - ملك صقلية يدعو اليهود للعودة إلى بلده التي أخرجوا منها عام 1493.
1815 - تأسيس أول مصنع تجاري لإنتاج الجبن في سويسرا.
1783 - إسبانيا تعترف بالولايات المتحدة الأمريكية.
1867 - الأمير موتسوهيتو يتولى حكم اليابان ويتخذ اسم الإمبراطور ميجي.
1903 - البريطانيون يستولون على مدينة كانو حاضرة شمال نيجيريا، وكان وقتها معظم جنوب نيجيريا قد خضع للحماية البريطانية وذلك منذ عام 1900.
1917 - الولايات المتحدة تقطع علاقاتها مع ألمانيا غداه إعلان الأخيرة عن سياسة “حرب الغواصات” غير المحدودة وذلك أثناء الحرب العالمية الأولى.
1930 - تأسيس الحزب الشيوعي الفيتنامي.
1931 - وقوع زلزال نابيير في نيوزيلندا والذي أدى إلى مقتل 258 شخص، وهو أسوأ كارثة طبيعية في نيوزيلندا.
1945 - بداية معركة مانيلا لاسترجاع العاصمة الفلبينية وذلك بين اليابان والولايات المتحدة بتحالف مع الفلبينيين.
1950 - الشرطة البريطانية تلقي القبض على العالم النووي كلاوس فوكس بتهمه التجسس على البرنامج النووي البريطاني والأمريكي لصالح الاتحاد السوفيتي.
1962 - الرئيس الأمريكي جون كينيدي يقرر حضر جميع أنواع المبادلة التجارية مع كوبا باستثناء المواد الغذائية والأدوية.
1969 - ياسر عرفات يتولى رئاسة منظمة التحرير الفلسطينية وذلك باجتماع المجلس الوطني الفلسطيني المنعقد في القاهرة.
1975 - وفاة الفنانة المصرية كوكب الشرق أم كلثوم.
2004 - حزب تكوماه اليميني الإسرائيلي ينظم مسيرة حول أسوار المسجد الأقصى وبمحاذاة أبوابه شعارها بناء الهيكل.
2012 - الجيش السوري يرتكب مجزرة في حي الخالدية والأحياء المحيطة به في حمص.
2015 - الإعلان عن إعدام الطيار الأردني معاذ الكساسبة حرقاً علي يد عناصر تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية، والحُكومة الأُردُنيَّة ترُد بإعدام ساجدة الريشاوي وزياد الكربولي.
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