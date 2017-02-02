أعلنت 22 علامة تجارية، مشاركتها فى معرض القاهرة الدولى للسيارات فى دورته الرابعة والعشرين «أوتوماك – فورميلا»، والمقرر انطلاقه من 15 وحتى 19 مارس المقبل وهى جيب، ورينو، وألفا روميو، وBYD، ولادا، وفيات، وهيونداى، ومازدا، وشيرى، وجيلى، و«BMW» ومينى، ومرسيدس، وتويوتا، وبيجو، وشيفورليه، وأوبل، وبريليانس، وجاك، ونيسان، وسانج يونج، وسوزوكى.

وقال مصدر بارز بأحد التوكيلات الصينية، إن المعرض السنوى للسيارات سيشهد وللمرة الأولى هيمنة العلامات الصينية عليه بنسبة كبيرة للغاية، مؤكداً أن الارتفاعات المستمرة فى الأسعار سمحت لتلك العلامات بتصدر المشهد فى ظل انخفاض أسعارها نسبياً، مقارنة بباقى الأنواع سواء الأوروبية أو الآسيوية.

وفى الوقت الذى قررت فيه العديد من الشركات المشاركة بالمعرض عجزت 7 علامات تجارية عن تحديد موقف واضح من إمكانية مشاركتها وهى : العلامة الألمانية «بورش»، والعلامة اليابانية «سوبارو»، والعلامة الكورية «كيا»، والعلامة الألمانية «أودى»، والعلامة الإسبانية «سيات»، بالإضافة إلى العلامتين الصينينين «فيكتورى» و«زرتى».

ووفقاً لما أكده مسئولو تلك العلامات، فإن ارتفاع تكلفة المشاركة، بالإضافة إلى الأزمة التى يعانيها القطاع من تراجع البيعات منذ قرار التعويم إلى الآن دفع العديد إلى إرجاء قرار المشاركة لحين الاستقرار على موقف محدد بالتنسيق مع الشركة الأم، بغرض الحصول على دعم مالى جراء المشاركة.

وأكد مصدر بشركة «سوبارو» أن قيادات الشركة قد عقدت اجتماعاً خلال الأيام الماضية، لبحث إمكانية المشاركة فى ظل «امبريزا»، إلا أن ارتفاع تكلفة المشاركة وتدهور المبيعات جعل الشركة غير قادرة عن تحديد إمكانية المشاركة من عدمه.

وأعلن خالد يوسف، رئيس قطاع السيارات بالشركة المصرية العالمية للسيارات، وكلاء رينو وكيا، أن الشركة قررت المشاركة بالعلامة «رينو»، فى حين لم تتخذ موقفا واضحا وصريحا حيال مشاركتها بالعلامة «كيا»، كاشفاً عن اتخاذ قرار المشاركة من عدمه خلال الأيام المقبلة.

ومن المؤكد أن يشهد المعرض غياب العلامة الألمانية «فولكس فاجن» للدورة الثانية على التوالى كرد فعل للأزمة التى تعانيها السوق بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة المشاركة بشكل سيجعل مشاركة العلامة غير مجدية اقتصادياً.

تجدر الإشارة إلى أن «فولكس فاجن» قد انسحب خلال العام الماضى قبيل ساعات من بدء المعرض فى خطوة مفاجأة لها بعد عدم تمكنها من توفير الجيل الثامن الجديد كلياً من طراز «باسات».

كما تغيب العلامة التشيكية «سكودا» بسبب الصراعات بين الشركة الأم وشركة «أرتوك أوتو» ولجوئهما إلى ساحات القضاء لفض النزاع الدائر بينهما.

وسيشهد المعرض غياب عدد من العلامات الفاخرة، والتى كانت تعد أحد أبرز المشاركين فى «أوتو ماك» وهى: جاكوار، ولاند روفر، وبنتلى، ومازراتى، نظراً للتحديات والمعوقات التى تواجه قطاع السيارات حاليا.