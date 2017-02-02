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ترامب يعرب عن رغبته فى اجراء محادثات لابرام اتفاق تجارى بدلا من النافتا
الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب

ترامب يعرب عن رغبته فى اجراء محادثات لابرام اتفاق تجارى بدلا من النافتا

الخميس، 2 فبراير 2017 11:59 م
أ ش أ

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن رغبته في الإسراع بإجراء محادثات من أجل عقد اتفاق تجارى جديد مع المكسيك وكندا بدلا من الحالية والمعروفة باسم ” اتفاقية التجارة الحرة لدول المريكا الشمالية ” اختصارا نافتا .
وقال ترامب - في تصريح أوردته قناة (سي إن إن) الأمريكية اليوم الخميس-”إن اتفاقية ( نافتا) كانت بمثابة كارثة لبلادنا سواء بالنسبة لعمالنا أووظائفنا اوشركاتنا .” .
وتابع ترامب قائلا: “لا يهمني أن يكون هناك تجديد لاتفاقية نافتا أو إبرام اتفاقية نافتا جديدة ، ولكن ما يجب علينا فعله هو إبرام اتفاق عادل، والاتفاق الحالي غيرعادل بالنسبة للعمال الأمريكيين .”.
كما أعلن ترامب أن مرشحه لوزارة التجارة ويلبر روس سيكون أهم المفاوضين بشأن الاتفاق الجديد للتجارة مع المكسيك وكندا .
وتأتى تصريحات ترامب بعد يوم واحد من إعلان المكسيك عن بدء العد التنازلي لمفاوضات التجارة ، حيث اعلن الرئيس إنريكي بينيا نييتو أمس الاربعاء - أنه سيبدأ مفاوضات التجارة لاصلاح اتفاقية نافتا في شهر مايو المقبل، وذلك بعد فترة 90 يوم من المشاورات مع الشركات المكسيكية.
وأضاف قائلا - في مؤتمر صحفي عقده أمس في مكسيكو سيتي - “بعد انتهاء مدة الـ90 يوما ، سنبدأ المفاوضات لتحديث اتفاقية التجارة الحرة.” .

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