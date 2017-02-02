أكد محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر لكرة القدم، جاهزية الثنائي أحمد حجازي وأحمد المحمدي، للمشاركة في المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2017 بالجابون.

وتأهل منتخب مصر إلى المباراة النهائية لبطولة إفريقيا، بعد فوزه على بوركينا فاسو بضربات الجزاء بنتيجة 4-3، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأربعاء في الدور نصف النهائي من المسابقة.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى معاناة حجازي والمحمدي من إصابة قد تمنعهما من خوض نهائي بطولة إفريقيا.

وقال طبيب منتخب مصر – في تصريحات له مساء اليوم الخميس – إن حجازي والمحمدي لم يتعرضا لأي إصابة في مباراة المنتخب الأخيرة أمام بوركينا فاسو، مؤكدا جاهزيتهما للمشاركة مع المنتخب في النهائي الإفريقي يوم الأحد المقبل.

وعن أحمد حسن كوكا مهاجم المنتخب، أضاف أبو العلا أن اللاعب سيخضع لاختبار طبي غدا الجمعة، من أجل تحديد موقفه النهائي من المشاركة في المباراة النهائية، مؤكدا أن حالة اللاعب تحسنت.

وكان أحمد حسن كوكا قد غاب عن لقاء منتخب مصر أمس الأربعاء أمام بوركينا فاسو، بسبب معاناته من التهابات في عظمة الحوض.

جدير بالذكر أن منتخب مصر سيلعب في المباراة النهائية لبطولة إفريقيا، أمام منتخب الكاميرون، وذلك يوم الأحد المقبل، على إستاد “اميتيه”، بعد فوز الأخير على غانا بهدفين دون رد.