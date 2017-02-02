أعرب عمر جابر لاعب منتخب مصر لكرة القدم، وفريق بازل السويسري، عن سعادته بتأهل منتخب مصر للمباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2017 بالجابون.

وتأهل منتخب مصر إلى المباراة النهائية لبطولة إفريقيا، بعد فوزه على بوركينا فاسو بضربات الجزاء بنتيجة 4-3، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأربعاء في الدور نصف النهائي من المسابقة.

وقال عمر جابر – في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الخميس – إن حلم حصد لقب بطولة إفريقيا اقترب للغاية ، متمنيا أن يحقق المنتخب النهاية السعيدة يوم الأحد المقبل ، من خلال رفع كأس البطولة .

وأوضح جابر، أن لاعبي منتخب مصر بذلوا مجهودا كبيرا للغاية في الفترة الماضية من أجل الوصول لهذه المرحلة من البطولة، مؤكدا قدرة المنتخب الوطني على التتويج باللقب القاري.

وأشار لاعب الزمالك السابق إلى أن الأهم في الفترة الحالية هو استمرار انتصارات المنتخب، وتركيز كل اللاعبين في الأيام الثلاثة القادمة، من أجل الفوز ببطولة إفريقيا، مؤكدا أنه لا يفكر في مشاركته بشكل أساسي مع الفريق من عدمها.

جدير بالذكر أن منتخب مصر سيلعب في المباراة النهائية لبطولة إفريقيا، أمام منتخب الكاميرون، وذلك يوم الأحد المقبل، على إستاد “اميتيه”، بعد فوز الأخير على غانا بهدف دون رد.