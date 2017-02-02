لقي جنديان بالجيش الليبي مصرعهما وأصيب ثلاثة آخرون،جراء الاشتباكات ضد عناصر إرهابية بتلقرب من المربعات 12 غرب مدينة بنغازي.

وقال مصدر عسكري ليبي اليوم، إن مقاتلات السلاح الحربي الليبي ، قصفت اليوم الخميس ،مواقع بالقرب من المربعات 12 غرب مدينة بنغازي ،والتي تشهد منذ صباح اليوم اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش و العناصر الإرهابية في آخر معاقلها بالمحور الغربي.

وأضاف أن جنديين بالجيش لقيا مصرعهما و أصيب ثلاثة آخرون ،خلال هذه الاشتباكات العنيفة.