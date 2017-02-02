ما سبب التأخير في عودة المياه لبعض المناطق بالجيزة؟الخميس، 2 فبراير 2017 11:21 م
قال العميد محي الصيرفي المتحدث الرسمي للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي إن استمرار انقطاع المياه في الجيزة بسبب بسبب انفجار “جوان” يوصل بين ماسورتين في خط مياه منطقة المهندسين.
وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج “ممكن” الذي تقدمه الإعلامية ريهام إبراهيم على شاشة سي بي سي أن المياه ستعود إلى بعض المناطق بالجيزة بعد الانتهاء من تحويل مسار خط المياه بمنطقة المهندسين خاصة وأنه تم إغلاق المياه مرة أخرى بسبب انفجار جوان في خط المياه.
واوضح الصيرفي أن هناك أعطال هندسية لدى شركة المقاولات أخرت العمل موضحا أنه بعد تشغيل المحطة كان هناك تسريب مما دفع الشركة لوقف المحطة ثانية.
وتابع أن محافظ الجيزة ورئيس الشركة القابضة متواجدين للوقوف على الأمر حتى تعود المياه إلى المحافظة لافتا إلى أن هناك تسريب في الخط الآن ولكن هناك محاولات لحل الأزمة خلال ساعة أو ساعتين على الأكثر.
وشدد على أن الأزمة لن تستمر حتى غدا بل سيتم الانتهاء منها خلال ساعتين تقريبا وأن المياه مقطوعة عن 22 منطقة ولكن تم تقليل التأثر لمناطق أقل فمثلا من مديرية امن الجيزة وحتى مستشفى العجوزة بها مياه وأيضا فيصل وتبقت إمامبة والمهندسين والدقي وجامعة الدول العربية.
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