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رئيس الحكومة الجزائرية يستقبل رئيس المجلس الدستوري الفرنسي
عبد المالك سلال

رئيس الحكومة الجزائرية يستقبل رئيس المجلس الدستوري الفرنسي

الخميس، 2 فبراير 2017 11:07 م

استقبل رئيس الحكومة الجزائرية عبد المالك سلال اليوم الخميس رئيس المجلس الدستوري الفرنسي لوران فابيوس الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر.
وذكرت الحكومة الجزائرية - في بيان لها مساء اليوم - أنه بعد التطرق خلال اللقاء إلى “وضع العلاقات الثنائية” تبادل سلال مع ضيفه وجهات النظر حول أهمية المسائل الدستورية والظروف الكفيلة بتحسين فهم تجارب البلدين في هذا المجال لاسيما بعد التقدم الكبير المحرز اثر المصادقة على الدستور الجديد”.
وأضاف البيان أن “اللقاء جرى بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان غنية الدالية”.

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