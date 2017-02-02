أكد السفير الأمريكي لدي العراق دجلاس سيليمان دعم بلاده المستمر للعراق في الحرب ضد تنظيم (داعش) الإرهابي، وأشاد بما حققته القوات المسلحة العراقية تحت قيادة رئيس الوزراء حيدر العبادي والتقدم الكبير في أدائها.

وقال سيليمان ، خلال استقبال العبادي في مكتبه ببغداد اليوم/الخميس/ للسفير الأمريكي وقائد قوات التحالف الدولي في العراق ستيفن تاونسند، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإدارته تدعم بشكل كبير وقوي جدا العراق في الحرب ضد الإرهاب.

وتم خلال اللقاء بحث سير معركة تحرير الموصل بعد الانتصارات الكبيرة التي حققتها القوات المسلحة العراقية في الساحل الأيسر شرقي مدينة الموصل، ودعم التحالف الدولي للعراق في حربه ضد الإرهاب.

من جهة أخري، وقع محافظ البنك المركزي العراقي علي محسن العلاق اليوم مذكرة تفاهم مع السفير البريطاني لدى العراق

فرانك بيكر.. وبموجب المذكرة يتم تقديم منحة مالية من بريطانيا للبنك المركزي لتطوير ودعم إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وذكر بيان صحفي للبنك المركزي العراقي أن الاتفاقية مع الجانب البريطاني تسمح من خلال المنحة المالية بدعم الجهود في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال تنظيم دورات وورش تطوير قطاع البنك المركزي بالتعاون مع مؤسسات دولية متخصصة.

وكان محافظ البنك المركزي العراقي قد وقع في يوم 16 يناير الماضي مذكرة تفاهم مع إحدى المؤسسات الدولية المتخصصة في مجال التدريب والاستشارات لدعم جهود البنك بمجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.