أكد اللواء سمير فرج، رئيس جهاز الشئون المعنوية الأسبق، ان الرئيس الأمريكي السابق أوباما كان يكره مصر، لافتا إلى أن مصر رأت الويل والعذاب من إدارة أوباما على مدار 7 سنوات.

وقال في حواره ببرنامج “الحياة اليوم”، المذاع علي شاشة “الحياة”، اليوم الخميس، إنه علي مدار الـ7 سنوات الماضية لم يدخل أي رئيس مصري للبيت الأبيض بالرغم من أهمية ذلك لحل مشاكل الدولة في المنطقة، مشيرا إلى أن أوباما ترك داعش في ليبيا حتي تظل شوكة في ظهر مصر.

