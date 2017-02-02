هاجم الداعية السلفي محمد الفلاح، ياسر فراويلة باحث في شئون الجماعات الإسلامية، بإلقاء كوب عليه ثم ضربه بالكرسي بعد مناوشات بينهما بسبب وجود كتب شيعية في معرض القاهرة الدولي للكتب قائلا: “مجنون جاي من الزريبة متكلمش خالص”، فيما رد “فراويلة” قائلا: “بطل هبل وعبط”.

وكان حواره بينهم خلال برنامج خط احمر الذي يقدمه الاعلامي محمد موسي المذاع علي فضائية “الحدث اليوم”، حول أزمة عرض بعض دور النشر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب المنعقد حاليا كتبا شيعية وقام الداعية السلفي بإلقاء الكرسي في وجه الباحث السياسي ثم قام الاعلامي محمد موسي بإنهاء الحلقة.