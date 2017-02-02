وفاة عملاق الدراما البدوية الأردنية الفنان حابس العبادي

توفي عملاق الدراما البدوية في الأردن الفنان حابس العبادي، اليوم الخميس، عن عمر ناهز 73 عاما، إثر معاناة مع المرض، بعد حياة حافة بالأعمال التي نقلت تفاصيل الحياة ...