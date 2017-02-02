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أسود الكاميرون تطفئ نجوم غانا بثنائية وتتأهل لنهائي أمم أفريقيا
الكاميرون

أسود الكاميرون تطفئ نجوم غانا بثنائية وتتأهل لنهائي أمم أفريقيا

الخميس، 2 فبراير 2017 10:55 م
محيط - أحمد عبد الخالق

أحرز  ميشيل نجادو نجادجى هدف الكاميرون الأول فى مرمى غانا فى الدقيقة 72 من نصف نهائى أمم إفريقيا.

واستغل نجادجي ارتباك دفاع غانا، وأودع الكرة الشباك لتتقدم الأسود قبل 18 دقيقة من النهاية.

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