

قال علاء سعيد، رئيس ائتلاف “الدفاع عن الصحب والآل” إن الائتلاف في سبيله للتصعيد برفع دعاوى قضائية ضد عرض كتب الشيعة التي تضر بالهوية والدستور والأسرة المصرية في معرض الكتاب، متسائلا:”هل يمكن عرض كتب داعش والنصرة بالمكتبات المصرية؟”، منوها إلى أنه مع حرية الفكر والعقيدة ولكن دون الإضرار بالهوية والثقافة والدستور والدولة.

وأكد “سعيد” وجود كتب شيعية في معرض الكتاب يخالف الهوية المصرية والدستور خاصة المادة الثانية منه بالإضافة إلى عدد من المواد الأخرى”، موضحا: “أصحاب الكتب التي تخدم الفكر الشيعي يتحايلون على إدارة المعرض للترويج لكتبهم، منها تغير أسماء الكُتَّاب المترددين عليها أو دور العرض، أو عرض الكتب في مكتبات مسيحية أو أجنبية”.