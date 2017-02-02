قالت أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية الدكتورة، نهي بكر، إن معهد الشرق الأوسط الأمريكي يُعد مؤسسة من ضمن مؤسسات الفكر الأمريكية المهمة، التي استضافت الكثير من الوزراء والمفكرين المصريين أثناء ذهابهم إلى واشنطن، بينما جاءت تلك المؤسسة إلى مصر فى إطار عملها مع الجامعة الأمريكية.

وأضافت بكر خلال لقائها ببرنامج “ساعة من مصر”، المذاع على شاشة “الغد”، الإخبارية مع الإعلامي خالد عاشور، أنّه: “تم تنظيم مؤتمر حول علاقة الإدارة الأمريكية الجديدة والشرق الأوسط، وتحدث في المؤتمر ممثلين من مركز الشرق الأوسط، والسفراء، ليطرحوا الرؤى المختلفة للسياسة الخارجية الأمريكية فى عهد دونالد ترامب”.

وتابعت بكر أن لقاء وفد معهد الشرق الأوسط الأمريكي مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، جاء من أجل المشاركة فى الرأى والاستماع إلى ما تتطلع إليه مصر فى العَلاقات الخارجية.

وأوضحت بكر أن هذا المعهد يعد أحد مؤسسات الفكر، التي تؤثر فى صنع القرار الأمريكي، لافتة إلى ضرورة التواصل مع مؤسسات الفكر، لأن لهم دور فى صناعة الرأى العام، والتأثير علي الكونجرس، وأن مصر أصبحت جاذبة للاستثمار، والتأكيد على دور مصر الإقليمي، ودورها فى مكافحة الإرهاب، والقرارات الاقتصادية المهمة الأخيرة.

وأشارت بكر إلى أن جزءًا من أهمية الزيارة يأتي فى تهيئة الأجواء ما قبل زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى واشنطن، ولكن بصورة غير رسمية، موضحة أن مصر والعالم العربي أمام إدارة أمريكية جديدة، ورئيس جديد يدير الولايات المتحدة بطريقة مختلفة للغاية، وهناك حالة من التفاهم والود بين الطرفين ترامب والسيسي، الأمر الذي يستوجب زيادة التعاون والتناغم بين الدبلوماسية المصرية والأمريكية.